春らしい装いに更新するなら、着こなしに軽やかさを添えるブルー系アイテムに注目。爽やかな色合いが、40・50代の着こなしに程よい華やぎをプラスしてくれます。今回は【ハニーズ】と、ハニーズが展開する大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、差し色として取り入れやすい「ブルー系アイテム」をピックアップ。装いに軽やかな彩りを添えてくれそうです。 程よい透け感で涼しげな印