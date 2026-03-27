元プロレスラーの武藤敬司さん（63）が、2026年3月27日にXを更新。飛行機内でモバイルバッテリーが発火したことを明かした。「3時間そのまま待っていたが飛行機は欠航に」武藤さんは3月26日に「羽田空港発、アメリカン航空便」に乗ったらしく、その際の出来事について、こう投稿した。「飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火災が発生。すぐに消火したけど、燃えた臭いが機内に充満。