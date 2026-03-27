2023年のミス東大グランプリに選ばれたタレントの田中裕理（23）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。 【写真】桜模様の和装がとっても艶やか 田中は「東京大学を卒業しました 大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました。フォローという形を含め出会ってくれた全ての人、ありがとうございました！春から社会人！頑張ります！」とつづり、安田講堂をバックにピンクの和装姿