被告の接骨院(香川・多度津町) 交通事故の保険金詐欺を繰り返した罪に問われている香川県多度津町の接骨院の院長の男が、初公判で起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、香川県多度津町の接骨院の院長（50）は、交通事故に遭った男女あわせて6人と共謀。実態がないのに通院したように装うなどした虚偽の書面を、2025年8月から10月の間に保険会社などに提出しました。 そして、保険金などあわせて約290万円