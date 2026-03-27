『ARCO／アルコ』（C）2025 Remembers / mountainA / France 3 CINEMA 冒険ファンタジー『ARCO／アルコ』（4月24日より、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開）の予告映像が公開された。【動画】公開された冒険ファンタジー映画『ARCO／アルコ』予告アカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートを果たし、アヌシー最高賞、アニー賞、ヨーロッパ映画賞、セザール賞ほか名だたる映画賞を席巻。孤独な少女イリスと、“空か