スウェーデンのAI企業・Opper AIが公開した「AI Roundtable(AI円卓会議)」は、200種類以上のAIモデルから最大50種類を選んで同じ質問をし、回答を一覧で見たり全体の意見を要約したりすることができます。また、AI同士がお互いの意見をぶつけて考えを変える機会を得られる討論ラウンドを実施することもできます。AI Roundtable | Compare AI Models on Any Questionhttps://opper.ai/ai-roundtableAIモデルは高度な計算や自然な会