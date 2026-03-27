お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）#355が29日夜に放送される。今回の#355では、芸人界に存在する“イジっていいのか分からない話”をお笑いコンビ・きしたかのの高野正成がジャッジする「第3回 高野正成の触ってはいけない柔らかい話」を実施する。【写真】妻の扶養に入るピン芸人50歳芸人でさえ扱いに困るデリケートな話、通称“柔らかい部分”。そんな“イジると危険だが、無視もできない話題”を