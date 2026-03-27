ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）が、ABEMA SPECIALチャンネルにて4月2日より毎週木曜22時に配信されることが決まった。【写真】『恋愛病院』キービジュアル『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。価値