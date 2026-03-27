◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）ＤｅＮＡが１番・牧秀悟内野手の初回先頭打者初球アーチで先制した。今季から指揮を執る相川亮二監督から新１番打者に指名された牧は、ヤクルトの先発・吉村の初球１５１キロを捉えて左中間スタンドに運んだ。いきなり飛び出した千両役者の一発にハマスタのファンは大興奮。背番号２は右手を高々と突き上げてダイヤモンドを回ると、ベンチ前でおなじみの「デスター