◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が開幕戦に「１番・右翼」で先発出場し、初回先頭打者弾を放った。阪神・村上の内角１４４キロ直球を右翼席に運び、２６年ＮＰＢ１号＆２年連続チーム１号をマークした。伝説の一発以来となる衝撃弾だ。開幕戦での初回先頭打者弾は、球団では２００７年の高橋由伸以来、１９年ぶり。高橋由伸は２００７年３月３０日の横浜戦（横浜スタジ