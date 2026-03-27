◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人の松本剛外野手（３２）が２７日、移籍後初出塁と初得点をマークした。初回、先頭キャベッジの右翼席への先頭打者弾で先制。続く松本の第１打席でカウント１―２と追い込まれたが、５球連続でファウルで粘るなど１１球目を投げさせ四球で出塁。続く泉口がエンドランで右前安打を放つと三塁へ到達した。続く４番・ダルベックの遊ゴロ併殺打の間に生還し、移籍後初