アメリカとイランとの間で続く戦闘を終結させるための交渉が水面下で始まったとされています。双方が合意する見込みはあるのか、見ていきます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「地上戦も…交渉どうなる？」をテーマに解説します。■トランプ大統領“攻撃期限”を再延長狙いは――トランプ大統領が日本時間27日朝、「イラン政府の要請に基づきエネルギー施設の破壊を10日間延期する」といった内容をSNSで投稿しました。これは