久保田利伸のデビュー40周年を記念して、久保田と縁のある20組の著名人が代表曲「LA・LA・LA LOVE SONG」をパフォーマンスする動画『「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movie』が公開された。【動画】豪華20組でお祝い！久保田利伸「LA・LA・LA LOVE SONG」スペシャル動画久保田本人にも内緒のお祝い企画だといい、AI、ISSA（DA PUMP）、井戸田潤（スピードワゴン）、EXILE ATSUSHI、小澤征悦、亀梨和也、