プロ志望届を出していれば“ドラ1”候補だった、ヤマハの内定左腕・芹沢大地投手（18＝高蔵寺出）があす28日、ついに社会人デビューを果たす。最速151キロを誇り、MLBからも熱視線を送られる芹沢は、同じ東海地区のJR東海相手のオープン戦に1イニングの予定で登板。昨夏の愛知県大会以来、約8か月ぶりの実戦に「投げられることはうれしいです。思っていたより早かったです」と驚く反面、「自分のピッチングができれば。キャッ