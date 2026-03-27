元AKB48で俳優の前田敦子が「これが最後」と語るメモリアル写真集『前田敦子写真集 Beste（べステ）』（講談社）を2月13日に発売。また、自身初となる「電子版写真集」も3月18日にリリースした。紙版は重版もあり、紙・電子合わせて累計5.3万部を突破（電子版は配信開始日の3月18日から3月20日までの3日間の速報値）。それを記念して未公開カット2点が公開された。【写真】インパクト抜群！前田敦子写真集『Beste』未解禁カット