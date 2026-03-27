イラン情勢が緊迫化するなか製品の価格について、原材料価格の変動に応じて即座に価格に反映させる“サーチャージ制”を導入する企業が出始めています。化学繊維大手の東レは、一部製品で「サーチャージ」方式の価格運用を緊急導入すると発表しました。中東情勢の緊迫化による「原油」や「ナフサ」など原材料価格の急騰を受けた措置だとしています。すでに一部の製品には適用していて、今後も順次、拡大していくということです。た