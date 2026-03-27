ミュージカルなどで活躍する俳優・井上芳雄が、ソフトバンク―日本ハム戦（みずほペイペイドーム）の試合前に国歌独唱を行った。大観衆の中で美声を響かせ「大事な開幕戦。きちんとスタートできるようにしっかり歌いたいと思っていたので役目を果たせてホッとしています」と振り返った。福岡出身で小学生の時はダイエーホークスのファンクラブに入っていた。2017年の開幕戦でも国歌独唱を行っており、チームはリーグ優勝を