9月に開幕する名古屋アジア大会のマラソン代表内定選手会見が27日に行われ、男子の吉田祐也（GMOインターネットグループ）と山下一貴（三菱重工）、女子の佐藤早也伽（積水化学）と矢田みくに（エディオン）が出席した。吉田は34位に終わった昨年の世界選手権東京大会に続いての代表入り。「世界陸上は努力がおよばない部分があった。日本代表でメダルを獲る覚悟でアジア大会に向けて練習してきた。金メダルを目指して、練習に