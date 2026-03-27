半導体大手の「三菱電機」と「東芝」「ローム」の3社が、データセンターなどに使われる「パワー半導体」事業の経営統合に向けた協議を始めると発表しました。「パワー半導体」は、家電やEV=電気自動車、さらにデータセンターのサーバーといった幅広い製品に使われ、電流や電圧を制御して機械を動かす部品です。省電力化のカギを握るとして期待され、今後、世界的な需要の拡大が見込まれています。そうした中、「三菱電機」、「東芝