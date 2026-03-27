■第98回選抜高校野球大会準々決勝英明 3ー4 大阪桐蔭（27日、阪神甲子園球場）大阪桐蔭（大阪）は英明（香川）に勝利し3年ぶりベスト4進出を決めた。2022年以来4年ぶりの選抜優勝へ、準決勝は専大松戸（千葉）と対戦する。試合は2−2の同点で迎えた6回、4番・DHの谷渕瑛仁（3年）が大会8号となるソロ本塁打を放ち、一時勝ち越しに成功。しかし直後に同点に追いつかれ、3−3のまま終盤へと突入した。8回には無死二、三塁の好機