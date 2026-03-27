タレントの若槻千夏が、興味のない相手からアプローチされそうになった際に行う、独自の「先制防御」テクニックを明かした。【映像】若槻千夏の断り文句3月26日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストとして小森隼（GENERATIONS）と若槻千夏が登場した。番組では「好意のない相手からの好きバレ」への対処法について議論が交わ