“カブキメイク”で米マット界を席巻する人気日本人女子レスラーが持つ、世界的ゲームコレクターの一面にプロレスファンが騒然。貴重すぎる筐体の数々と素顔メイクのオフショットが大きな反響を呼んでいる。【画像】日本人美女、驚愕の“自宅ゲーセン”と素顔オフショットWWE日本人スーパースターのアスカが26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身のコレクションである貴重なアーケードゲームでポーズを決めた1枚のオフシ