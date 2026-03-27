都内屈指の桜の名所・目黒川の桜並木。船から見える景色が、花見に訪れた人たちを魅了していました。19日には枝だけだった桜も満開に向けて花が一斉に開き始めています。早くも花見シーズン真っただ中の様相で、1人5000円のクルージングも満席でした。乗船客：満開ではないけども満足できるクルージングだった。早くも、春らんまんといった雰囲気で桜の下は花見客でいっぱいです。この桜を空から見てみると、八分咲き満開といった