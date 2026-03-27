Threadsで話題になっているのは、あまりに協調性がないわんこの姿。全員集合写真で見せた行動は記事執筆時点で26万回を超えて表示されており、「あまりにもかわいすぎてｗ」「笑っちゃいました」「自由奔放すぎて草」などのコメントの他、2万4000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：3匹の大型犬を『記念撮影』した結果→全員で並んで撮りたかったのに…理想とは程遠い『まさかの光景』】 みんなで写真を撮ってみ