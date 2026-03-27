公園でキャッチボールをしていた2人の男性。すると、散歩にやってきた秋田犬がボールをくわえて離さなくなってしまい……。謝罪文がThreadsに投稿されると、その投稿は107万回以上も表示され、ついには奇跡が！？コメント欄には「想像を超える反省をしてて…w」「これはごめんなしゃい顔すぎるwww」「ほっこりさせていただきました♡」といった声が寄せられています。 【写真：2人の男性がキャッチボール