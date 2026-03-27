ニューカッスルはアーセナルに所属するイングランド代表DFベン・ホワイトの獲得に興味を持っているようだ。現在28歳のホワイトは今月イングランド代表復帰を果たしたが、アーセナルではここ数年怪我に悩まされており、今シーズンのリーグ戦は7試合のみ出場。右SBにはユリエン・ティンバーが一番手として君臨している。そのため、アーセナルは今夏、適切なオファーがくればホワイトの売却を容認する可能性があると報じられており、