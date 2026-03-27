監督が交代すればチーム内の序列や選手起用が変わり、それまでベンチメンバーだった選手がチームの主力になる、或いは逆にレギュラーだった選手が控えに回ることも珍しくない。そのぐらい指揮官交代というのは選手のキャリアに良くも悪くも大きな影響を及ぼすものなのだが、フランクフルトの堂安律に関する限り、今年1月の監督交代は彼にとってマイナスに作用しているように見える。成績不振によって解任されたディノ・トップメラ