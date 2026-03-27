現在サンダーランドでプレイするオランダ代表DFルチャレル・ヘールトライダ（25）には多くのプレミアクラブが注目しているようだ。2024年夏にフェイエノールトからライプツィヒに移籍した同選手は今シーズン、サンダーランドへレンタル移籍しているが、ここまでリーグ戦では25試合に出場中。序盤こそ出場時間は限られていたが、徐々に出場時間を増やし、そのパフォーマンスに多くのクラブが注目し始めているようだ。英『TEAMTALK』