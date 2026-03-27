眺望が優れたデザインに東京都建設局は2026年3月27日、廃止された上野動物園モノレールの代替となる「新たな乗りもの」の概要を明らかにしました。【画像】ココ結びます！上野の「新たな乗り物」整備ルート上野動物園モノレールは、動物園の「東園」と「西園」を結ぶことを目的に1957年に開通。2001年に導入した車両の老朽化が顕著になったため、東京都は車両更新を検討しましたが、すでに部品が製造されていないなどの理由で