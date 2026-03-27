きょう午後、山形県大石田町の踏切内で、山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突する事故がありました。この事故によるけが人はいないということです。 【画像】乗用車のボンネットは壊れ... 警察や消防などによりますと、きょう午後３時すぎ、大石田町の大石田駅から北大石田駅の間にある荻袋踏切で山形新幹線の回送列車と乗用車が衝突する事故がありました。 ＪＲ東日本山形支店によりますと、当時、列車が異常な音を