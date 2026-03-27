消防によりますときょう午後６時ごろ、山形県米沢市城南で火災が起き少なくとも住宅３棟が燃えているということです。（サムネイルは視聴者撮影） 【画像】炎上する住宅、消火活動の様子 焼けている家のうち１軒は２人暮らしですが、現在このうちの１人としか連絡が取れていないということです。現場では現在も状況確認と共に消火活動が続けられています。 燃えているのは山形大学工学部の近くで付近は交通規制が敷かれています