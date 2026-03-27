サムスン（Samsung）は、「Galaxy A57 5G」と「Galaxy A37 5G」を海外で発表した。4月10日より一部の市場で発売される。なお、日本向けの展開は発表されていない。 両機種は、洗練されたデザイン、強力なカメラ、日常生活で頼れる「Awesome Intelligence」が特徴という。ソフトウェアはAndroid 16とSamsungのOne UI 8.5を搭載し、最大6世代のOSアップグレードと最大6年間のセキュリティ更新の対象となる。 ボ