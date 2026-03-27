雲仙・普賢岳の大火砕流から、今年で35年です。 県や専門家らによる雲仙岳の噴火に備えた「火山防災協議会」が開かれました。 27日の雲仙・普賢岳は、薄いかすみに包まれていました。 火山防災協議会は、県と島原半島の3市、国、火山専門家などで構成され、噴火災害に備えた防災計画の策定、修正などを行います。 （松本 南島原市長） 「島原、雲仙両市と同じ様な考え方。区域の変更を行わずに設定期限を1年間延長