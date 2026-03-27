石川県白山市の松任駅近くに広がる金沢総合車両所松任本所跡地の活用策をめぐり、白山市は27日、JR西日本に対し、鉄道のレガシーを継承する施設を設けるよう提言しました。金沢総合車両所松任本所は北陸新幹線の敦賀開業と並行在来線の移管に合わせて2024年3月に閉鎖しました。白山市の松任駅近くの跡地は東京ドーム3個分の広さを誇り、市は土地の活用策について、有識者や地元の代表者らでつくる検討委員会で「土地利用ビジョン」