石川県輪島市は、能登半島地震と奥能登豪雨の2度の大きな災害を受け、2026年度からの教育方針を見直しました。災害から得られた教訓を反映し、防災教育に力を注ぐことにしています。輪島市は能登半島地震や奥能登豪雨を受け、2026年度から9年間の教育方針となる大綱を見直しました。2度の大きな災害で傷ついた町の復興に向けて、復興を担う人材育成を目指すことに重点を置いています。輪島市・小川正教育長「ふるさと輪島に誇りと