死球を受けてこの表情。さらに一塁手を指差して…(C)Getty Imagesユーモア溢れる対応が話題だ。現地時間3月26日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・DH」として先発出場し、3打数1安打、1四球、1死球、1得点と活躍。この日は、敵一塁手とのコミュニケーションにも注目が集まっている。【動画】死球直後に…Dバックス一塁手を“脅した”大谷翔平の遊び心が