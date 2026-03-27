交通事故などで親を亡くした子供を支援する「北陸交通災害等遺児をはげます会」に金沢市工芸協会が27日チャリティーでの益金の一部を贈りました。金沢市工芸協会は2月、設立100周年を記念して開催した金沢市工芸展でチャリティコーナーを設け金沢にゆかりのある作家の作品を販売しました。27日北陸放送を訪れた金沢市工芸協会の中川衛会長と大樋長左衛門理事長らはチャリティーの益金の一部、10万円を「はげます会」に寄付しました