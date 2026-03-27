Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、宇宙が舞台の壮大SF小説をピックアップ。映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が話題沸騰中の今、SF熱が高まっている方も多いのではないだろうか。そんな今こそ読みたい、SF小説の入り口にもおすすめの注目作品をご紹介！この記事で紹介した本を読む■プロジェクト・ヘ