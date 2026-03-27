◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、初回に先制の一発を放った。「２番・一塁」でスタメン出場。初回無死一塁、ソフトバンク先発・上沢の１４１キロ、内角フォークをすくい上げた。２０２６年のチーム１号、パ・リーグ１号となる右越え２ラン。大きな先制点をもたらした。ベンチ前では、チームスローガン「ＤＯＭＩれ！」を表すハンドサインで喜びを爆発。昨