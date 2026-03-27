◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）２年連続開幕投手を務める阪神・村上頌樹投手が先頭打者弾を浴びた。初回、巨人・キャベッジに２球目の１４４キロ直球を捉えられ、右翼スタンドへ運ばれた。今季の１２球団１号を献上した。