◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人は初回から阪神相手に２得点を奪った。１回裏。先頭のキャベッジがいきなり先頭打者弾を放って先制。続く２番・松本が四球を選んで、３番・泉口が右前安打。足も絡めて無死一、三塁とした。ここで４番・ダルベックが打席へ。結果は遊ゴロ併殺となったが、その間に三塁走者・松本が生還。阪神相手に初回から２点を奪った。巨人はキャベッジが「１番・左翼」でスタ