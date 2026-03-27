◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）元「乃木坂４６」の俳優・齋藤飛鳥（２７）が２７日、ソフトバンク―日本ハム戦（みずほペイペイ）の試合前に始球式を務めた。２５年１１月からソフトバンクのテレビＣＭ、「スマホデビュー“祭”！」編に出演しており、今回の大役を務めた。自身の名字にちなんだ背番号「３１０（さいとう）」のユニホームに身を包み、球場中の拍手を浴びながら登場。ワ