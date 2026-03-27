◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）中日が、２回に２点先制に成功した。無死二塁から「８番・遊撃」で出場した村松が、広島の先発・床田の初球の１４６キロ直球を左中間に運び、適時三塁打で今季チーム初得点をたたき出した。なおも１死三塁の好機で１番・カリステが適時打で続き、２点目を奪った。初回には１死満塁のチャンスを作りながら、５番・福永が空振り三振、６番に入った新外国人のサノー