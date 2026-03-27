歌手の中尾ミエが２７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。３月いっぱいで終了する長寿番組について私見を述べる一幕があった。この日の番組では、フリーアナウンサーの宮根誠司氏が司会を務める「情報ライブミヤネ屋」が今年９月で終了するという話題から「アッコのおまかせ！」、「サン！シャイン」、「ボクらの時代」など多くの番組が今月いっぱいで終了す