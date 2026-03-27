つげ義春さん「ねじ式」「紅い花」など文学性の高い作品で知られる漫画家つげ義春（つげ・よしはる、本名柘植義春＝つげ・よしはる）さんが3日、誤嚥性肺炎のため東京都の病院で死去した。88歳。東京都出身。葬儀は親族のみで行った。工場で働く傍ら、10代半ばで漫画を描き始めた。1955年に本格デビュー。65年から雑誌「ガロ」に作品を次々と発表し、「沼」「チーコ」「紅い花」といった心理描写に富む作品で注目を集めた。6