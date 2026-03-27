27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前日比45銭円安ドル高の1ドル＝159円94〜96銭。ユーロは06銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円21〜25銭。米国とイランの停戦交渉が難航し、週末に米国が攻撃を強めるとの警戒感から「有事のドル買い」が進んだ。原油先物価格も上昇し、幅広い通貨に対してドルが買われた。片山さつき財務相が閣議後記者会見で、円安ドル高傾向に関して「より