カンテレは27日、大阪市北区の同社で春の改編会見を開き、なにわ男子・藤原丈一郎（30）の初の単独冠番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」（月1回土曜深夜0・15）が4月13日にスタートすることを発表した。オリックスの熱烈なファンとして知られる藤原。春季キャンプへも足を運び、試合観戦も年間数十試合に及ぶ。この日27日のオリックス開幕戦・対楽天戦（京セラドーム）でも始球式を務めた。藤原がカンテレ番組でレギ