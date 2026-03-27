◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）中日の新外国人・サノーが、初回２死満塁の絶好機でシーズン初打席を迎えたが、凡退した。初回１死から田中、岡林、細川の３連打。だが、５番・福永が広島の先発・床田のチェンジアップで空振り三振に倒れると、続くがサノーは１４８キロ直球を強振するも、右飛に倒れた。開幕戦のこの日は、各球場で開幕セレモニーが行われており、マツダスタジアムだけが１８