フリーアナウンサー有働由美子（57）が27日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にパーソナリティーとして生出演し、歌のレコーディング挑戦について語った。4月7日スタートのTBSドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）に出演することが決定。初の本格女優業では、転ぶ演技に四苦八苦したことを明かした。さらに30日からは、テレビ朝日系で、健康をテーマにした新番組「有働由美子の健康案内人！」（月〜