メジャーリーグの2026年シーズンがいよいよ幕を開けた。名門ドジャースは見事な勝利で白星発進を飾ったが、その歓喜の裏で、大谷翔平選手による驚きのリーダーシップが話題を呼んでいる。【写真】60万円超！大谷がチームメイトに贈ったと思われる高級時計SEIKOの最高級ライン『グランドセイコー』か「大谷選手はこの開幕に合わせ、チームメイト全員に4,000ドル（約60万円）相当の腕時計をプレゼントしたそうです。受け取ったミ